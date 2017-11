Stranger Things et Ariana Grande : Le mashup étrange et envoûtant de Into You

C'était l'un des événements séries de cette fin d'année 2017 : Stranger Things a fait son grand retour sur Netflix avec une deuxième saison. Forcément sur toutes les lèvres, la série en est même arrivée à inspirer un musicien répondant au nom de Kaskobi. Vous n'avez jamais entendu parler de lui ? Ce prodige des platines s'affiche régulièrement sur sa chaîne YouTube le temps de montrer son talent sur Launchpad (dans lequel il enregistre plusieurs sons) pour faire des remixes ou mashups en tous genres. Sa dernière création ? Un mashup bien senti du tube "Into You" d'Ariana Grande sous fond de générique de Stranger Things.

Histoire de rester encore un peu dans l'ambiance Halloween (qui est la fête préférée d'Ariana Grande) et de faire plaisir aux fans de la pop star mais aussi ceux de Stranger Things, Kaskobi a composé un mashup aussi étrange qu'envoûtant du hit "Into You" croisé avec le générique de la série Netflix. Le résultat est assez bluffant, on adore le côté sombre et les boucles de synthé qui peuvent rappeler le génial "Nightcall" de Kavinsky. Si vous aimez ce genre de créations originales, foncez sur YouTube, il y a de quoi faire, notamment avec cet autre mashup de Stranger Things avec cette fois "Starboy" de The Weeknd. Frissons garantis !