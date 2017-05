On peut dire qu'encore une fois Netflix a eu du flair ! Entre Stranger Things qui a fait les beaux jours de la plateforme durant l'été 2016 et 13 Reasons Why - dont la saison 2 vient d'être officiellement confirmée - série qui n'en finit plus de faire parler d'elle, le leader en matière de streaming s'est imposé comme référence en matière de teen show cool. Et pour entériner cette réalité, les acteurs des deux programmes ont posé pour un selfie qui a fait exploser les réseaux sociaux. Ce week-end avaient lieu les MTV Movie & TV Awards 2017 et c'est lors de la cérémonie que Clay, Tony, Zach ont rencontré Dustin, Lucas et Mike et décidé d'immortaliser l'instant ! Un cliché que Ross Butler - l'interprète de Zach - a posté sur son compte Instagram.

I found them! #StrangerThings x #13ReasonsWhy crossover coming soon, I swear. Une publication partagée par Ross Butler (@rossbutler) le 8 Mai 2017 à 9h29 PDT

Une photo likée près de 350 000 fois et dont la légende laisse songeur : "Je les ai trouvés ! Le crossover Stranger Things x 13 Reasons Why est pour bientôt, je vous jure !". Il est vrai que la rencontre entre les deux séries - scénaristiquement impossible dû à un problème d'époque - aurait certainement déclenché une hystérie collective. Pour autant, une apparition sous les traits d'un autre personnage reste possible pour les deux séries. Netflix si tu nous écoutes ! En attendant, nous nous contenterons de cette photo et de la confirmation que Hannah fera bien partie de l'intrigue de la saison 2 de 13 Reasons Why !