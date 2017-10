Stranger Things : En attendant la saison 2, le jeu inspiré de la série vient de sortir 

Patience, la deuxième saison de Stranger Things sera disponible sur Netflix le 27 octobre prochain. Clairement, le plus dur est fait. Mais parce que les derniers jours sont toujours les plus longs, on a peut-être trouvé de quoi vous occuper - et surtout, de quoi vous replonger dans l'univers de la série. Pour le plus grand plaisirs des fans, un jeu inspiré du show est maintenant disponible sur itunes et Android.

*do do do do do do do do* Stranger Things: The Game.

Now available:

App Store: https://t.co/3pzG4sD3n6

Google Play: https://t.co/FYd0AWl6wu pic.twitter.com/PHrjVGQU9J

— Stranger Things (@Stranger_Things) 4 octobre 2017

Le graphisme old school nous rappelle les meilleurs jeux des années 80 et bonne nouvelle, les utilisateurs pourront jouer en portant les couleurs de leur personnage favoris. A quelques jours de la sortie des épisodes inédits, on fait difficilement mieux en matière de bonne surprise. Et parlant de bonne surprise, on vous rappelle que Stranger Things a été renouvelée pour une troisième saison (et d'ailleurs, ce ne sera pas la dernière). Que demande le peuple ?