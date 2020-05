Stranger Things : David Harbour (Hopper) se confie sur un détail important de la série !

Rappelez-vous il y a quelques mois lorsque le teaser de la prochaine saison de Stranger Things est sorti ! En révélant que le Hopper était en vie, les scénaristes cassaient littéralement internet et provoquaient l'euphorie des fans de la série. Un bon moyen de patienter en attendant la quatrième saison même si celui qui incarne le personnage du shériff s'est visiblement laissé aller à quelques révélation lors de son passage au Comic Con de Liverpool il y a quelques temps...

En effet, il rappelle que dans l'épisode 4 de la saison 2, Eleven trouve cinq boîtes dont trois d’entre elles indiquent les mentions "Papa", "Vietnam" et "New York". Des informations sur Hooper qui pourraient enfin faire partie de l'intrigue de la série comme le sous-entend David Harbour dans ses récentes révélations : "Il y a ces trois éléments que nous avons dévoilés dans cette saison, et si nous n’en faisons rien, alors cela signifie que les frères Duffer (les créateurs de la série) sont de mauvais scénaristes. Mais ils sont excellents. Donc je sais que dans la saison 4, nous allons vous livrer une énorme révélation sur la vie passée de Hopper."

Si l'on en croit les informations délivrées par les médias concernant les propos de David Harbour, ce dernier serait au courant depuis le commencement de la série. Il précise d'ailleurs concernant son personnage de Hooper que "C’est une des choses que je préfère avec lui, le fait que les fans ignorent toutes ces choses à son propos. Et je suis vraiment impatient à l’idée de savoir que vous allez le découvrir". Une excitation que l'on partage avec lui et que l'on espère pouvoir combler le plus rapidement possible !