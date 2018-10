Stranger Things : ces personnages qui n'auraient jamais dû survivre à la saison 1... 

Comme beaucoup de série, il arrive un temps où l'on doit se séparer de certains personnages. Parfois même, nos favoris. Au même titre que Game Of Thrones, par exemple, Stranger Things a vu ses saisons rythmés par quelques départs. Les créateurs ont d'ailleurs révélés que la saison 1 aurait pu avoir plus de dommage collatéraux que prévu. Alors, quels personnages n'auraient jamais dû survivre ?

Dans Stranger Things : World Turned Upside Down, les frères Duffer ont dévoilés quels étaient leurs plans originaux concernant la fameuse série Netflix. Et certains d'entres eux auraient changer le cours de l'histoire... Eh oui, surprise, Eleven -interprété par Millie Bobby Brown, aurait dû se sacrifier pour sauver les autres. Pourquoi a-t-elle survécue ? Les créateurs s'expliquent.

"Une fois qu'on a réalisé que le show pouvait potentiellement être reconduit pour une seconde saison, nous avons eu besoin de voire plus large et au fond, nous savions qu'il ne pourrait pas se faire sans Eleven. Et au final, nous savions aussi que Millie était spéciale. S'il y avait plus de Stranger Things, Eleven devait rester."

Stranger Things sans Eleven ? On ne pourrait décemment pas s'y faire... Mais le personnage de Millie Bobby Brown n'était pas seul sur la sellette puisque celui de Joe Keery aka Steve Harrington devait lui aussi tirer sa révérence à la fin de la saison 1. A la base, il était "supposé être l'énorme abruti". Et une nouvelle fois, c'est le potentiel de l'acteur qui a déjoué le destin tragique du personnage, en devenant l'un des chouchous du public. Autre personnage, celui de Bob Newby qui s'est octroyé un sursis de 4 épisodes !

"Il était important pour nous et aussi pour Sean Astin (Bob Newby) de lui accorder une mort un peu plus héroïque. Nous voulions qu'il accomplisse quelque chose de significatif."

Bon eh bien, on a échappé au pire ! Ou presque. La saison 3 est actuellement en pleine préparation et on sait déjà que les nouveaux épisodes se dérouleront en 1985 et qu'une romance entre Hopper et Joyce Byers serait sur le point de naître... Wait and see, comme on dit !