Stranger Things, Beverly Hills 90210, Friends... Ces sujets série vous ont marqués en 2019 !

C'est l'une des rumeurs les plus récurrentes concernant un programme audiovisuel : le retour de Friends ! Et avec les nombreux remake de série qui fleurissent en ce moment, il paraissait logique que l'un des programmes les plus iconiques des années 90 ait, lui-aussi, droit à son retour en force. Une nouvelle qui en est encore à l'étape d'hypothèse mais qui a toutefois été fortement relancée par Jennifer Aniston, alias Rachel Green la star du programme, lors de sa venue dans l'émission de Ellen DeGeneres. On regarde.

Dans un récente publication sur son compte Instagram, Millie Bobby Brown, qui joue Eleven dans la série, a partagé une photo des coulisses de l’épisode E Pluribus Unum. Après avoir essayé de pénétrer dans l’esprit de Billy en utilisant ses super pouvoirs dans cet épisode, Eleven est envoyée totalement en vrille après être tombé dans le vide. En légende, cette dernière cite une célèbre chanson "u spin me right round baby right round ahhhh", soit en français"Tu me fais tourner autour de moi, bébé, tout autour, ahhhh."

Voilà plusieurs mois que l'on attendait la suite des aventures des braqueurs de la Fabrique nationale de la Monnaie et du timbre ! Et alors qu'on pensait l'intrigue au point mort après leur évasion réussie en fin de partie 2 de La Casa de Papel, c'était sans compter l'imagination des scénaristes. En effet, ces derniers sont parvenus à fournir au public de Netflix une troisième partie riche en émotions. Prolongé pour une partie 4, le programme laisse tout de même quelques interrogations sur certains éléments. Et c'est plus particulièrement la présence d'une célèbre actrice espagnole parmi les otages qui laisse planer le doute...