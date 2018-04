Stranger Things accusé de plagiat, les créateurs de la série répondent

Stranger Things est l'un des plus grands succès de Netflix mais récemment, la série évènement s'est retrouvée au coeur des rumeurs. La raison ? Charlie Kessler a accusé les frères Duffer de plagiat. En fait, Charlie aurait proposé une idée de série fantastique au duo, une série dans laquelle des phénomènes paranormaux auraient été relevés. Le plaignant se serait inspiré d'un livre, The Montauk Project : Experiments in Time pour lui-même monté un court-métrage. TMZ rapporte que "l'idée aurait été laissée de côté" et que Kessler aurait été "choqué" de voir la série sortir sur Netlix. Compte tenu du succès de la série sur la plateforme, Kessler aurait demandé une compensation financière... ou alors l'arrêt total de la srie. De leur coté, Ross et Matt Duffer ont fini par s'exprimer.

Les frères Duffer ont-il plagié quelqu"un d'autre ?

Les deux frères se sont ainsi exprimés il y a peu, via un communiqué de leur avocat : "La reclamation de Mr Kessler n'a aucun mérite. Il n'était en aucun lié à la création ou au developpement de Stranger Things. Les frères Duffer n'ont pas vu le court métrage de Mr Kessler et n'ont discuté d'aucun projet avec lui. C'est simplement une tentative de tirer profit de la crétivité et du travail des autres", déclare t-il. Qui obtiendra gain de cause ? Seul le temps le dira. Toujours est-il que l'on imagine mal Netflix surpprimer purement et simplement la série - surtout depuis que le tournage de la saison 3 a débuté.