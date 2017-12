Fin d'année oblige, Google dévoile le classement de ses recherches les plus populaires réalisées lors de ces douze derniers mois. Des "vainqueurs" qui sont le reflet des événements qui auront passionné les foules en 2017. Aussi n'est-il pas étonnant de retrouver Stranger Things en première position de la catégorie séries. Le programme de Netflix qui pourrait ne pas revenir avant 2019, selon David Harbour, l'interprète du Sheriff Hopper, a été en outre le show le plus binge-racé de Netflix lors de la mise en ligne de sa seconde saison le 27 octobre dernier. La médaille d'argent est décernée à 13 Reasons Why, là encore une série made in Netflix dont la première saison a crée une polémique certaine notamment à cause de la diffusion sans avertissement de scènes choquantes.

1) Stranger Things

2) 13 Reasons Why

3) Big Brother Brazil

4)Game of Thrones

5) Iron Fist

Refermant le podium, Big Brother Brazil prouve que la télé-réalité a encore de beaux jours devant elle, surtout en Amérique du Sud ! Game of Thrones, dont la saison huitième et dernière saison pourrait, elle aussi, ne pas être diffusée avant 2019 est à la quatrième place. Le programme phare de HBO ne montre aucun signe d'essoufflement - sa popularité sur Twitter est au plus haut - malgré une saison 7 avec des qualités scénaristiques moindre que ses prédécesseurs. Enfin, dernière de ce top 5 : Iron Fist. La série estampillée Netflix (décidément !) et Marvel a, semble-t-il suscité de nombreuses recherches cette année !