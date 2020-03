Stop ! Voici les signes Astro qui n'iront JAMAIS ensemble !

On le sait, l'astro est parfois le meilleur moyen de savoir si notre couple va durer (quoique, parfois, ça ne veut rien dire). Mais du coup, on peut aussi déterminer quels sont les signes avec lesquels ils ne faut JAMAIS se mettre en couple. La bonne nouvelle, c'est que grâce à Oh My Mag, on a la liste des paire qui, inévitablement, ne marcheront jamais (ou alors, avec beaucoup de compromis).

Bélier & Taureau : deux caractères forts ensemble, on vous laisse imaginer le résultat...

Taureau & Sagittaire : Entre l'un qui aime l'ordre et l'autre qui se laisse porter, ça ne matche pas toujours...

Gémeaux & Scorpions : Le Scorpion ne pourra pas toujours suivre son dynamisme !

Cancer & Gémeaux : le Cancer est beaucoup trop émotif !

Lions & Capricorne : Trop d'ego tue le couple.

Vierge & Poisson : La Vierge est bien trop critique pour le poisson

Balance & Capricorne : ils ne se comprendront jamais, ne cherchez pas.

Capricorne & Scorpion : Beaucoup trop d'ambition dans ce couple !

Verseau & Lion : le lion peut se montrer trop jaloux... difficile pour le Verseau

On dit souvent que les opposés s'attirent... mais pour que cela tienne dans la durée, il va falloir bosser...!