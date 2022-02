Sting vend l'intégralité de ses droits musicaux pour une somme gigantesque !

Ces dernières années, les ventes des catalogues ont explosées ! Alors qu'on apprenait il y a quelques temps que Bruce Springteen s'était séparé du sien pour près de 440 millions d'euros, Bob Dylan suivait ses pas en vendant son catalogue pour la modique somme de 220 millions d'euros. Idem pour les héritiers de David Bowie, qui ont empoché 250 millions d'euros, ainsi que Tina Turner qui cédait, en octobre dernier, la totalité des droits d'auteur de ses dix albums, dont des tubes mondialement célèbres comme What's Love Got to Do With It, Proud Mary ou encore The Best. Le montant du contrat est demeuré secret jusqu'à ce jour. Un phénomène de plus en plus répandu chez les artistes pour des raisons financières mais aussi de fiscalités. En effet, si la crise a touché de plein fouet les revenus de certaines stars, vendre leurs droits semble être une solution idéale pour bénéficier d'une grosse somme rapidement. En parallèle, nombreux sont celles et ceux qui préfèrent éviter à leur descendance de payer des droits de succession en touchant, à l'avance, les revenus qui auraient dû leur revenir après leur mort. Ils peuvent ainsi investir ces sommes souvent pharaoniques et en profiter de leur vivant.

Dernier en date à s'être laissé tenter par une proposition aussi alléchante ? C'est la légende de la musique Sting ! En effet, si l'on en croit les propos de NME, l'ancien membre du groupe The Police aurait accepté de vendre l'intégralité de son catalogue musical à Universal Music Publishing Group pour la modique somme de 250 millions de dollars. Un arrangement qui comprendrait ainsi toutes les chansons solo de Sting, y compris Shape Of My Heart, Fields Of Gold et Englishman In New York. L'accord s'étend également aux chansons que Sting a écrites pour The Police, comme Roxanne, Every Breath You Take et Every Little Thing She Does Is Magic. L'artiste au succès planétaire s'est dit ravi d'avoir conclu un tel accord : "Il est absolument essentiel pour moi que l'ensemble des œuvres de ma carrière ait un lieu d'accueil où elles sont valorisées et respectées - non seulement pour créer de nouveaux liens avec les fans de longue date, mais aussi pour faire découvrir mes chansons à de nouveaux publics, musiciens et générations." précise t-il à propos de sa décision. Un choix qui devrait ainsi protéger l'héritage musical de Sting et lui permettre de se reposer financièrement jusqu'à la fin de ses jours.