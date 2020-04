Sting sera bien présent au festival de Main Square en 2021 !

C'est la bonne nouvelle du jour ! Alors que les annulations des festivals et des concerts s'enchaînent à la vitesse de la lumière, des organisateurs essayent tant bien que mal de sauver les meubles. C'est notamment le cas de l'équipe en charge du festival de Main Square qui se déroule chaque année à Arras et qui a annoncé il y a quelques jours le report de son édition 2020 à l'année suivante. Un coup dur pour l'économie locale mais aussi pour les artistes à la programmation qui ne pourront pas se produire sur la même scène avant un an.

"On veut essayer de proposer quasiment les mêmes artistes en 2021. Les premiers retours par mail que j'ai eus ce matin vont d'ailleurs dans ce sens : les artistes veulent venir jouer à Arras les 2/3/4 juillet 2021" a tout de même précisé Armel Campagna, le directeur du festival. Parmi les artistes a avoir confirmé leur présence, on peut noter la récente annonce de Sting, qui se produira le 2 juillet 2021 au Main Square. Outre cet événement, il a également précisé qu'il serait au Printemps de Pérouges quelques jours plus tôt ainsi qu'au Zénith de Nancy et au Festival de Poupet dans les jours qui suivent. Un programme visiblement bien chargé pour ce bourreau de travail à qui le confinement ne convient visiblement pas.