Steve Aoki & BTS : Waste It On Me, le clip au casting 5 étoiles ! 

Après une collaboration remarqué avec Louis Tomlinson, ex membre des One Direction, sur le titre Just Hold On, le DJ américain mise sur la participation du phénomène K-Pop BTS sur son titre Waste It On Me. Un titre sur mesure, entêtant et détonnant. Eh oui, impossible de ne pas fredonner le refrain, une fois écouté. Plutôt efficace, non ? Ne manquait plus qu'un clip à la hauteur et pour l'occasion, Steve Aoki s'est offert un casting de taille et surtout 100% asian. On adore. En effet, on y retrouve pas mal de têtes connues du grand et petit écran. Notamment Jimmy O.Yang (Crazy Rich Asians'), Ross Butler (13 Reasons Why, Riverdale), Jamie Chung (Gotham), Léonardo Nam (Westworld) mais surtout l'inimitable Ken Jeong (Very Bad Trip, Dr Ken). Un casting de prestige qui met le feu au plancher avec plus de 3 millions de vues !