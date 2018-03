On parle de ce spin-off depuis un moment déjà et enfin, il est prêt à être diffusé. Introduit dans un épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy, Station 19 est un show qui, normalement, devrait plaire à tous les fans de Shonda Rhimes. Pour vous situer, les pompiers (héros du show) sont basés à Seattle, non loin du Grey Sloan Memorial Hospital. A quelques jours du Season Premiere (qui, notez-le, sera double), voici cinq choses à savoir impérativement sur le nouveau bébé de Shonda Rimes.

1. Nombres d'épisodes

Comme ce fut le cas pour la toute première saison de Grey's Anatomy il y a plus de de dix ans (vous vous sentez vieux ?), la saison 1 de Station 19 ne comptera que dix épisodes. Disons que c'est suffisant pour poser le décor.

2. Synopsis

Le show se concentre surtout sur le Capitaine Pruitt (à la tête de la Station) et sur sa fille, Andy Herrera. Après un incendie traumatisant, le capitaine se retire et laisse sa fille prendre les choses en main. Comme Grey's, le show suit les pompiers dans leur travail mais aussi dans leur vie personnelle. Vous l'avez vu venir, un triangle amoureux est à prévoir entre Andy et deux pompiers - Jack et Ryan. Les fans de Grey's Anatomy retrouveront un personnage qu'ils connaissent bien, Ben.

3. Diffusion

La diffusion du Seaons Premiere est prévue pour le 22 mars prochain.

4. Recap sur le crossover

Alright rookies, TONIGHT is the night! Get to know our leading lady, Andy, in tonight's @GreysABC episode at 8|7c! pic.twitter.com/bUh0POvX0i — Station 19 (@Station19) 1 mars 2018

Pour introduire la série, un crossover avec Grey's Anatomy a été diffusé. On a pu y voir y voir Andy qui, suite à une intervention a dû garder sa main dans le corps d'un jeune blessé pour lui éviter l'hémorragie. On y voyait également Ben lui expliquer pourquoi il a choisi d'être pompier : "Maintenant, je suis le premier à entrer en scène et je peux faire tout ce qu'il faut pour sauver une vie".

5. Le trailer

Station 19 fera donc sa grande entrée dans la grille des programmes le 22 novembre prochain. La série aura t-elle le même succès que Grey's Anatomy ? Seul le temps le dira. Toujours est-il que ce nouveau show consolera peut-être (on insiste sur le "peut-être") les fans qui ne veulent pas voir April et Arizona partir.