Stars à domicile, l'émission culte des années 2000, de retour le 18 février prochain !

Il y a dix-huit ans, vous étiez des millions de téléspectateurs à vous émouvoir devant Stars à domicile. Lancé au début des années 2000, ce rendez-vous proposait à des invités vedettes de surprendre leurs fans en débarquant dans leur quotidien. Une émission devenue totalement culte et dont les pleurs de certains chanceux résonnent encore dans nos têtes. Il faut dire que côté casting, TF1 ne lésinait pas sur les moyens. Jenifer, Lorie, Alizée, Florent Pagny et même Céline Dion, ils avaient tous accepté de jouer le jeu et de donner de leur temps à un fan trié sur le volet. Des moments exceptionnels qui sont disponibles sur YouTube et qui, comme en attestent le nombre de vues des vidéos, continuent de fasciner !

Remise au goût du jour, l'émission fera son grand retour le 18 février prochain sur la première chaîne. Un show qui marquera également le grand retour de Flavie Flament, présentatrice culte de cette époque, qui avait peu à peu laissé tomber la télé pour la radio. Au programme ? De nombreux artistes ont accepté de participer au revival de Stars à domicile. On devrait ainsi découvrir les moments de surprise des fans de Angèle, Soprano, Amel Bent ou encore Julien Doré. En parallèle, l'émission proposera aux téléspectateurs de redécouvrir certains moments cultes de l'émission tournée entre 2001 et 2004. Flavie Flament, quant à elle, prendra également des nouvelles de certains fans et le public pourrait assister à des retrouvailles entre des adolescents qui ont bien grandi et leur artiste favori. Bref, préparez-vous à faire un plongeon dans le passé avec ce rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !