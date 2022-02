Stars à domicile : Angèle réalise le rêve d'une jeune fan (VIDEO)

Il y a dix-huit ans, vous étiez des millions de téléspectateurs à vous émouvoir devant Stars à domicile. Lancé au début des années 2000, ce rendez-vous proposait à des invités vedettes de surprendre leurs fans en débarquant dans leur quotidien. Une émission devenue totalement culte et dont les pleurs de certains chanceux résonnent encore dans nos têtes. Il faut dire que côté casting, TF1 ne lésinait pas sur les moyens. Jenifer, Lorie, Alizée, Florent Pagny et même Céline Dion, ils avaient tous accepté de jouer le jeu et de donner de leur temps à un fan trié sur le volet. Des moments exceptionnels qui sont disponibles sur YouTube et qui, comme en attestent le nombre de vues des vidéos, continuent de fasciner !

Remise au goût du jour, l'émission a fait son grand retour le 18 février dernier sur la première chaîne. Un show diffusé sur deux semaines qui marquait également le grand retour de Flavie Flament, présentatrice culte de cette époque, qui avait peu à peu laissé tomber la télé pour la radio. Parmi les premières stars à surprendre un de leurs fans, on retiendra les interventions de Clara Luciani et Julien Doré, dont nous vous avions raconté les exploits il y a quelques jours. Pour ce deuxième volet de Stars à domicile, c'est Angèle qui s'est prêtée à la supercherie en se rendant chez Eden, une petite fille qui l'idolâtre.

Déguisée en vendeuse, l'interprète de Balance ton quoi a tout d'abord vendu une carte d'anniversaire à Eden et sa maman qui souhaitaient l'envoyer à l'idole de la petite fille. Puis, plus tard dans la journée, cette dernière est rentrée chez elle et a trouvé, à sa plus grande stupeur, Angèle en train de jouer son titre Bruxelles au piano. Un moment absolument génial qui s'est prolongé durant plusieurs minutes avec la visite guidée de la chambre d'Eden et de la présentation de tous les trésors sur sa chanteuse préférée. Très émue, celle qui vient de dévoiler son album Nonante-Cinq est repartie aussi heureuse que l'enfant qu'elle venait de surprendre.

