Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la série évènement de Disney+ a son premier trailer (VIDEO)

C'est probablement l'un des évènements télévisuels les plus attendus des fans de Star Wars : Obi-Wan Kenoni aura bel et bien sa série (avec Ewan McGregor au casting) et pour préparer le terrain, un tout premier aperçu est sorti : l'on y retrouve ainsi l'acteur qui reprend son rôle culte. Ce dernier est sur les dunes de sable de Tatooine et regarde un jeune Luke Skywalker... avant que le thème (bien connu) de "La Menace Fantôme" ne soit joué.

Et ce n'est pas tout : cette vidéo nous montre également Reva, jouée par Moses Ingram (notamment vu dans Le Jeu de La Dame). Côté synopsis, L'histoire d'Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après les événements du film Star Wars : Revenge Of The Sith (sorti en 2005)... où, pour rappel, Kenobi a assisté à la chute d'Anakin Skywalker, qui a choisi le côté obscur en devenant le méchant Seigneur Sith Dark Vador.

Rendez-vous le 25 main pour découvrir la série évènement, exclusivement sur Disney+.