Star Wars Les Derniers Jedi : Rey demande l'aide de Luke Skywalker dans un nouveau trailer 

Plus on approche de la date de sortie de Star Wars Les Dernier Jedi, le 13 décembre dans les salles françaises, plus Disney et Lucasfilm dévoilent de trailers. Comme pour récompenser les fans d'avoir patienter deux ans entre ce nouveau volet et le précédent, Star Wars L'éveil de la force. Dans le nouveau teaser de trente secondes posté sur les internets, on peut ainsi découvrir Rey demander de l'aide à Luke Skywalker dans le même temps où elle lui rend son sabre laser. Au programme également : Finn prêt à s'engager dans la guerre à venir. Le teaser ne dévoile pas trop de choses sur l'intrigue mais si vous voulez vous garder toutes les surprises, passez votre chemin.

Star Wars épisode 8 n'est même pas encore sorti que Disney et Lucasfilm prépare déjà la suite, et à grande échelle. Outre le film consacré à la jeunesse de Han Solo, intitulé pour le moment Solo : A Star Wars Story, qui sortira en mai 2018, un autre film indépendant appartenant à l'anthologie Star Wars sera dévoilé en 2020, il pourrait s'intéresser à la jeunesse de Bobba Fett ou d'Obi Wan Kenobi. Une nouvelle trilogie, qui sera chapeautée par Rian Johnson, ainsi qu'une série en prises de vues réelles ont aussi été annoncées par les studios Disney. Avec Star Wars, quand il y en a plus il y en a toujours encore plus !