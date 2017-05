Tous les 4 mai c'est la même rengaine, on voit des "Maythe4thbewithyou" fleurir un peu partout sur la toile. Pour faire écho à la célèbre formule des Jedi, la date du 4 mai ( May the 4th en anglais) a été choisie pour fêter la saga créée par George Lucas. L'an dernier Virgin Radio vous avait proposé de découvrir les meilleures parodies en chanson façon Adele, Justin Bieber ou Coldplay mais cette année le plus important c'est de faire un point sur le tout nouveau Star Wars, The Last Jedi, qui sortira cette année. Il faudra patienter jusqu'au 13 décembre prochain avant de le découvrir sur les écrans mais en attendant premier recap sur ce que l'on sait et les premières rumeurs !

Ce que l'on sait :

- Le film commencera après la dernière scène du Réveil de la Force ( soit juste après que Rey ne retrouve Luke Skywalker)

- Tous les acteurs présents dans Le Réveil de La Force seront de retour dans Les Dernier Jedi ( sauf ceux qui sont littéralement "morts dans le film" bien sûr)

- Benicio Del Toro, Laura Dern et Kelly Marie Tran ont rejoint la distribution de Star Wars The Last Jedi, seul le rôle de la dernière (méconnue du grand public) a été clairement précisé. Elle jouera Rose, une membre de la Résistance qui travaille à la maintenance, un rôle annoncé comme le plus important des nouvelles additions au casting.

- Tom Hardy fera un caméo dans le film ainsi que Gareth Edwards (réalisateur de Rogue One A Star Wars Story)

- Star Wars The Last Jedi sera le dernier film de la saga où apparaîtra La Princesse Leia. Après le décès de Carrie Fisher, Disney et Lucasfilm ont confirmé qu'elle ne serait pas recréée digitalement dans l'épisode 9.

Les rumeurs :

- Si la traduction française de "The Last Jedi" en "les derniers Jedi" laisse entendre qu'il s'agit d'un pluriel, le réalisateur Rian Johnson a quant à lui expliqué que le Jedi du titre était singulier et faisait référence à Luke Skywalker. Brouille-t-il les pistes ? Réponse le 13 décembre !

- Le scénario de l'épisode 8 serait beaucoup plus sombre que celui du Réveil de la Force !

- Les Derniers Jedi devrait contenir moins d'effets spéciaux et plus de décors réels que Le Réveil de la Force.

- Benicio Del Toro pourrait incarner l'un des méchants de ce nouvel épisode.

- S'il est certain que Le Prince William et le Prince Harry ont visité les studios de Pinewood pendant le tournage de Star Wars Les Dernier Jedi, la rumeur voudrait qu'ils fassent une apparition dans le film !

- Luke Skywalker pourrait mourir à la fin de Star Wars The Last Jedi !