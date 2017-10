Star Wars Les Derniers Jedi : Une nouvelle bande annonce épique dévoilée 

C'est dans deux mois, le mercredi 13 novembre, que les spectateurs français pourront découvrir Star Wars Les Derniers Jedi. L'impatience monte d'un cran chez les fans, les studios Disney ont donc dévoilé une nouvelle bande-annonce, beaucoup plus complète que la précédente, du huitième volet de la célèbre saga créée par George Lucas il y a 40 ans. Si vous voulez garder intact le secret de l'intrigue de Star Wars Les Derniers Jedi, on vous conseille de ne pas regarder la bande-annonce, un conseil prodigué par le réalisateur Rian Johnson lui même ! Mais pour les plus curieux, jetez vous dessus sans modération, pas de spoilers majeurs en vue...

Star Wars Les Derniers Jedi s'annonce plus sombre que son prédécesseur, Star Wars Le Réveil de la Force. Au programme du film : la rencontre entre Rey et le dernier jedi ... Luke Skywalker. Ce dernier devrait jouer un rôle assez conséquent dans le film, il prend en charge l'entraînement de la jeune Rey et semble très étonnée par la force qui l'habite. Cette dernière est au centre du dernier plan de la bande-annonce où l'on peut la voir se rapprocher mystérieusement de Kylo Ren. Rendez-vous dans les salles le 13 décembre pour tout savoir sur Star Wars Les Dernier Jedi, les préventes sont d'ailleurs déjà ouvertes !