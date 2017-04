Cette première bande annonce pour Star Wars - Les Derniers Jedi, tout le monde l'attendait. Après des mois d'attente, la voilà. Bien évidemment, la production a pris soin de dévoiler une vidéo explosive et intense, le genre de vidéo qui nous donne encore plus envie de voir le film. D'abord, on retrouve Rey. La jeune héroïne semble à bout de forces et il est difficile de savoir si, oui ou non, elle s'est battue contre Luke. Lors de la célébration Star Wars qui se tenait en Floride ces derniers jours, l'actrice Daisy Ridley a confié que même si Rey est partie à la recherche de Luke, cette dernière avait de grandes attentes... et qu'elle pourrait être déçue. Ces images seraient-elles la preuve de sa déception ? C'est encore difficile à dire. Toujours est-il qu'elle se trouve sur l'île où Luke s'est réfugié.

Après ça, on la retrouve en plein entraînement. La voix de Luke résonne. Il lui demande ce qu'elle voit et les réponses de Rey sont incisives. "La Lumière". l"es ténèbres". "L"équilibre"; Evoque t-elle un certain équilibre entre Lumières et Ténèbres ? Probablement. Il faudra attendre Noël prochain pour découvrir ce nouveau chapitre de Star Wars mais une chose est sûre : ce dernier ne devrait laisser personne indifférent.