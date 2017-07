Star Wars Les Derniers Jedi, dans les coulisses du tournage (vidéo) 

Plus que cinq petits mois avant de découvrir Star Wars Les Derniers Jedi ! Le huitième volet de la saga créé par George Lucas débarquera sur les écrans français le 13 décembre 2017. Un épisode dont on avait déjà découvert la bande-annonce et quelques photos exclusives dévoilées par Vanity Fair. A l'occasion de la D23 Expo qui se tenait ce week-end à Anaheim en Californie, les studios Disney et Lucasfilm ont dévoilé le premier making of de Star Wars Les Dernier Jedi. L'occasion de découvrir quelques images inédites du film mais aussi écouter les acteurs parler de la mythique saga, y compris la regrettée Carrie Fisher !

Des affiches inédites de Star Wars Les Derniers Jedi ont également été dévoilées à cette occasion. On y retrouve tous les personnages principaux de Rey à Leia en passant par Luke Skywalker, Kylo Ren, Finn et Poe Dameron vêtus de rouge. Le chapitre huit de Star Wars est réalisé par Rian Johnson (Looper) et verra apparaître de nouveaux personnages dont DJ (Benicio Del Toro) qui pourrait être le "méchant" du film, la vice amirale Amilyn Holdo ( Laura Dern ) et Rose Tico (Kelly Marie Tran) membre de la résistance. Toutes les premières infos sur Star Wars Episode 8 sont à découvrir sur VirginRadio.fr !