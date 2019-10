Star Wars : L'Ascension de Skywalker, 5 choses qu'il ne fallait pas manquer dans l'ultime trailer !

Le 18 décembre prochain, les fans de la saga seront en ébullition : l'épisode 9 de Star Wars (L'ascension de Skywalker) sortira en salle. Et forcément, la moindre bande-annonce créé l'évènement. Hier, les studios Disney nous ont offert l'ultime trailer avant la sortie et forcément, le film s'annonce aussi épique qu'intense. On imagine que vous avez regardé le trailer en boucle mais au cas où, voici une liste de tout ce qu'il ne fallait pas manquer.

#1. Le Trône de Palpatine

C'est LA question que tout le monde se posait lorsque les premiers teaser son sortis : Palpatine allait-il faire son grand retour ? La réponse est oui. Ou alors, tout porte à le croire. Dans la vidéo dévoilée il y a quelques jours, l'on aperçoit un trône (désigné par Ralph McQuarrie, pour la petite histoire) et visiblement, il s'agit du sien. Petit bonus, le décor rappelle la planète de glace... reste à savoir si c'est

#2. Bataille épique

Qui dit Star Wars, dit forcément bataille intense. Et pour ce dernier volet, évidemment, on a prévu de faire les choses en grand. La Résistance va t-elle l'emporter ?

#3. C3PO

Est-ce que C3PO prévoit de se sacrifier ? On répète : C3PO VA T-IL SE SACRIFIER ? Pourquoi voudrait-il voir ses amis une dernière fois ? Pourquoi ???

#4. Kylo Ren & Rey

On le sait, la relation de Kylo et Rey (aussi étrange et ambigüe soit-elle) sera au coeur de cet ultime chapitre.

#5. Rey VS. Dark Sidius

On avait déjà vu la part sombre de Rey dans un précédent trailer (ou du moins, on a cru le voir, rien n'atteste que c'est la réalité). Et là même combat : impossible de savoir si la scène est rêvée mais Rey semble se mesurer (seule) à l'empereur.

Patience, Star Wars : L'Ascension de Skywalker sortira en salle le 18 décembre prochain !