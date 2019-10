Star Wars : L'ascension de Skywalker, l'ultime trailer dévoilé (VIDEO)

Ce mardi 22 octobre est une date on ne peut plus importante pour les fans de Star Wars ! A quelques semaines de la sortie du film, l'ultime trailer vient (enfin) d'être dévoilé et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tout dernier chapitre de la saga sera épique. Notez que Star Wars : L'ascension de Skywalker viendra clore la saga entamée il y a plus de quarante ans.

"L'histoire vit pour toujours", annonce le trailer. Le 18 décembre prochain, Star Wars s'installera dans tous les cinémas de France. D'ici là, on a largement le temps de revoir les anciens épisodes - histoire de s'imprégner de l'essence des Jedis !