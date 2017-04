Alors que la première bande annonce de Star Wars - Les Derniers Jedi a été dévoilée hier, Georges Lucas a rendu un incroyable hommage très émouvant à Carrie Fisher. Lors de l'événement à Orlando dédié au 40ème anniversaire du premier film Star Wars, on retrouvait le créateur de la saga, mais aussi Mark Hamill, la productrice Katherine Kennedy et la fille de l'actrice Carrie Fisher, Billie Lourd. C'était aussi l'occasion pour les fans de découvrir cette vidéo très émouvante en hommage à la carrière de celle qui fût la princesse Leia et qui a succombé à une crise cardiaque en décembre 2016. On vous laisse découvrir la vidéo tout de suite.

Mais ce n'est pas tout puisque Georges Lucas a prononcé quelques mots après la vidéo, un grand moment d'émotion pour tout le monde. "Elle était une princesse, une sénatrice. Elle était la chef et menait sa propre guerre. Carrie Fisher restera pour toujours la princesse qui a pris les commandes. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme Carrie Fisher. Une sur un milliard en fait. Elle était parfaite dans le rôle de Leia. Carrie Fisher restera pour toujours la princesse qui a pris les commandes et n'a jamais reculé et n'était jamais en détresse. Nous l'aimerons toujours." Côté cinéma, on a aussi de bonnes nouvelles : Jude Law sera Albus Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques 2 et on valide carrément ! Touché par cet hommage à Carrie Fisher ?