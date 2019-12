Star Wars 9 : Une scène inédite sera diffusée dans Fortnite !

Encore un peu de patience ! Plus que quelques jours à attendre avant la sortie au cinéma de Star Wars : L'ascension de Skywalker, le 18 décembre prochain. Et si vraiment vous ne pouvez pas patienter davantage, Epic Games vous offre la possibilité de voir un extrait inédit du long-métrage en avant première. Vous êtes partants ? Rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger le jeu Fortnite (si ce n'est pas déjà fait) et de patienter jusqu'au samedi 14 décembre à 20 heures (heure française). Pour assister à l’événement, les joueurs devront se rendre dans la section Risky Reels, un site d’atterrissage populaire au nord‑est de la map Battle Royale. Pas de panique toutefois puisque une pause dans le jeu devrait avoir lieu lors de la diffusion de la scène, comme c’est le cas pour les événements. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...

