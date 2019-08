Star Wars 9 : Rey passe t-elle du côté obscur dans le nouveau teaser ?

Enfin ! Après une petit attente pour les fans, le teaser diffusé pour la première fois à Anaheim récemment est enfin disponible au grand public (bonjour, bonne qualité !) Et visiblement, Star Wars : The Rise of Skywalker s'annonce bien plus intense que les deux volets précédents (déjà pourtant bien X). D'abord, difficile d'ignorer que Rey semble être passée du côté obscur. MAIS, rien n'est moins sûr : parce que les teasers peuvent bien souvent induire le spectateur en erreur, n'oublions pas qu'il pourrait s'agir d'un rêve ou même d'un plan élaboré par la résistance pour définitivement anéantir le côté obscur.

Après que Rey ait refusé de rejoindre Kylo dans le volet précédent, difficile de l'imaginer jurer allégeance à l'Empereur Palpatine. Sur la toile, nombreux sont les fans qui partagent leurs théories : si celle du futur est la plus probable : certains penses qu'il pourrait s'agir du passé de Rey : et si la jeune femme était une ancienne Sith, renvoyée sur la planète Jakku ? Et, pourquoi son passé est-il si flou ? Aussi étrange qu'elle puisse être, cette théorie pourrait bien coller.

Patience, toutes nos questions trouveront leurs réponses (du moins, on l'espère) le 18 décembre prochain !