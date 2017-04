Star Wars 9 : La date de sortie officielle dévoilée

La sortie mondiale de Star Wars Episode 8 : Les Derniers Jedi est prévue pour le 15 décembre 2017. Titre, première affiche, première bande-annonce, les fans sont presque prêts pour découvrir cet opus. Mais à peine le temps de digérer ces premières informations qu'il faut déjà inscrire dans son agenda la date de sortie de Star Wars Episode 9. C'est pour le 24 mai 2019 qu'est donc attendu l'ultime volet de la troisième trilogie Star Wars. L'attente entre le deuxième et le troisième volet ne devrait donc être que d'un an et demi à moins que, comme pour Star Wars épisode 8, le film ne soit finalement repoussé au mois de décembre.

Star Wars Episode 9 sera réalisé par Colin Trevorrow ( Jurrasic World). D'après des informations de Deadline, le tournage devait commencer en 2018 mais les dernières rumeurs voudraient que le casting pour cet ultime volet débute en juillet pour un tournage dès cet été. Ce qui est certain, c'est qu'après la disparition de Carrie Fisher, Lucasfilm a précisé que son personnage, la Princesse Leia, ne serait pas de retour dans Star Wars Episode 9, pas même avec un double digital. Et en attendant de découvrir l'épisode 9, redécouvrez la bande-annonce de Star Wars Episode 8 Les Derniers Jedi !