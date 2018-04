Star Wars 9 : Date de sortie, casting, synopsis... tout ce qu'il faut savoir sur le film

Solo : A Star Wars Movie sortira en mai prochain sur les écrans et sera même présenté (hors compétition) au Festival de Cannes. Mais le film de la franchise que tout le monde attend, celui que tout le monde veut voir, c'est le neuvième volet. Pour ça, il faudra patienter jusqu'à décembre 2019 alors évidemment, faire des croix sur le calendrier semble prématuré. Pour que l'attente soit un peu plus supportable, voici tout ce qu'il faut savoir sur le film évènement.

Côté casting, on prend les mêmes et on recommence : Daisy Ridley va retrouver son costume de Rey tandis que Adam Driver, lui, redeviendra Kylo Ren, le temps du dernier volet. La grande absente de ce Star Wars 9 reste la regrettée Carrie Fisher, partie bien trop vite. Pendant longtemps, on pensé que le général Leia serait de retour grâce à la technologie vue dans Rogue One mais l'hypothèse a été démentie par Lucas Film. Evoquant le prochain film, Abrams a dit vouloir "aller plus loin et de faire mieux que dans l'épisode précédent".

Au départ, la date de sortie était fixée au 24 mai 2019. Sauf que finalement, le film sortira à Noël, comme la tradition le veut. En ce qui concerne le trailer qui va avec, évidemment, on ne le verra pas arriver de sitôt. D'ailleurs, le tournage n'a pas encore commencé (mais ne saurait tarder, il devrait commencer en juillet).

Enfin, côté synopsis, aucun officiel n'a encore été révélé. La Princesse Leia aurait dû être le centre de ce nouveau film, comme les précédents ont été centrés sur Han et Skywalker. Ainsi, les équipes ont dû tout reprendre après la disparition de l'actrice et ce, même si le scipt n'était pas encore finalisé. Selon Digital Spy, les équipes "aborderont le personnage de leia avec le respect et l'amour que Carrie Fisher mérite".

Les informations concernant Star Wars 9 sont encore minces mais normalement, on devrait avoir de quoi se réjouir vers la fin de l'année 2018 !