Star Trek Discovery : La série se dévoile dans une première bande-annonce

Star Trek est l'une des sagas les plus populaires de l'histoire du cinéma et de la télévision. L'univers de science fiction imaginé par Gene Roddeberry fêtait en 2016 ses 50 ans, il compte 13 films et désormais six séries (sans compter les animés). Cette année c'est au tour de CBS et Netflix de convoquer Humains, Vulcains, Klingons et autres créatures extra-terrestres dans une série intitulée Star Trek : Discovery. Le show sera diffusé sur CBS à partir de l'automne 2017 puis diffusé 24h plus tard partout dans le monde sur Netflix. Adieu Picard, Kirk, Spock et les autres, l'histoire se situe avant toutes les autres séries Star Trek et mettra en scène de nouveaux personnages.

Cette nouvelle série sera centrée sur Number One, une humaine élevée par des Vulcains, et qui est officier sur le vaisseau spatial USS Discovery. C'est la première fois qu'un personnage qui n'est pas capitaine est choisi comme principal protagoniste d'une série Star Trek. Concernant la storyline, on sait seulement pour le moment qu'elle tournera autour d'un incident et d'un événement de l'histoire de Star Trek auquel d'autres œuvres de la saga font référence sans qu'ils n'aient jamais été montré. Rendez-vous à l'automne prochain pour découvrir si Star Trek Discovery perpétue le kitsch à l'honneur des séries Star Trek ou s'il s'inscrit dans la même veine que le reboot de JJ Abrams au cinéma !