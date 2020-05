Star Academy : Un retour en 2021 pour les 20 ans du télé-crochet ?

Jenifer, Élodie Frégé, Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Sofia Essaïdi... Tous ces artistes ont une chose en commun : la Star Academy ! Lancé en 2001 sur TF1, le télé-crochet va rapidement s'imposer comme une référence en la matière. Il faut dire qu'à l'époque, la société de production Endemol met les moyens. Un château en banlieue parisienne, des professeurs de renoms et des invités exceptionnels, tout est réuni pour faire de ce rendez-vous quotidien et du prime hebdomadaire des moments incontournables. Disparue dans l'indifférence la plus totale il y a quelques années, la Star Academy pourrait bel et bien faire son grand retour à l'occasion des 20 ans du show.

En effet, Endemol Shine travaillerait actuellement sur une manière de relancer le programme iconique. "Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Ac nouvelle. L'année prochaine, c'est l'anniversaire des 20 ans, ça se fête. Je suis persuadé qu'un jour, l'émission reviendra, car elle fonctionne par cycle" précise Vincent Panozzo, le directeur des programmes, de la création et du développement du groupe de la société de production. Également interrogé à ce sujet, Nikos Aliagas a affirmé qu'il serait ravi d'en faire partie : "Sentimentalement oui, ça me ferait plaisir. Ça serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m'amusera beaucoup de revoir d'anciens candidats et toute l'équipe." Reste à voir si le projet sera réellement poussé jusqu'à la réalité... Et vous ? Ça vous tenterez de vous replonger dans la Star Academy ?