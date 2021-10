Squid Game : toutes les références artistiques que vous avez (peut-être) ratées dans le phénomène signé Netflix

ATTENTION SPOILERS

C'est LE plus grand succès de l'histoire de Netflix : Squid Game, série déjà culte originaire de Corée du Sud s'est imposée parmi les shows les plus regardés (et appréciés) de cette année. Au-delà de sa poignante (et violente) représentation de la société actuelle, Squid Game a su séduire notamment grâce à ses références artistiques. D'ailleurs, les avez-vous repérées ?

#1. Le Cri - tableau signé Munch (1893)

#2. Relativity - M.C. Esoher

#3. The Dinner Party - Judy Chicago (1974)

#4. The Rothschild Surrealist Ball

Le Cri de Munch, Relativity, The Dinner Party ou encore le Rothschild Surrealist Ball, ces quatre références sont ainsi cachées dans la série... et d'ailleurs, en parlant d'indices cachés, avez-vous repéré tous ceux semés au fil des épisodes ?

