Squid Game : Quels signes Astro ont le plus de chance de survivre ?

Difficile de passer à côté de la série Squid Game : sortie il y a quelques semaines sur Netflix, le show coréen n'a pas perdu de temps pour se faire une place de choix parmi les séries les plus cotées. Pour preuve, elle a réalisé le plus beau lancement de l'histoire de la plateforme - et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Si vous n'avez toujours pas succombé, on vous laisse rattraper votre retard... pour les autres, l'Astro nous dit si, oui ou non, vous seriez capable de survivre aux épreuves.

Poisson : si vous êtes Poisson, on vous conseille de ne jamais envisager de vous présenter ! Vous êtes bien trop sensible et pacifiste pour espérer vous en sortir vivant.

Vierge : dans Squid Game, vos angoisses auraient eu raison de vous... et encore, on ne parle pas de votre perfectionnisme qui, constamment vous fait redouter l'échec.

Cancer : le Cancer est beaucoup trop émotionnel pour imaginer s'en sortir...

Pourriez vous gagner dans Squid Game ?

Bélier : votre ambition et votre courage composeraient votre assurance vie !

Capricorne : vous êtes du genre à penser à tout, à tout prévoir. C'est simple, rien ne peut vous surprendre : vous savez anticiper ! Vous êtes du genre à laisser votre logique vous guider et c'est ça, votre arme pour gagner !

Taureau : vous êtes du genre patient : vous prendriez votre temps et vous sauriez observer... deux qualités pour gagner !

Amis Béliers, Taureaux et Capricornes, vous pourriez vous en tirer ! Par contre, on laissera les Poissons, les Vierges et les Cancers se retirer de la compétition.