Pour Halloween, Squid Game inspire une majorité de costumes

En manque d'inspiration pour Halloween ? Et si on vous disait qu'il suffit de sortir un ensemble jogging et une paire de baskets ?

Difficile de passer outre le succès de Squid Game : depuis sa sortie sur Netflix à la fin septembre, la série coréenne bat des records, s'imposant comme le meilleur lancement dans l'Histoire de Netflix.- rien que ça. En proposant une métaphore aussi cruelle de la société, la production a su accrocher les abonnés de la plateformes - allant même jusqu'à en attirer de nouveaux. Bref, c'est un sans faute pour la série qui a changé à jamais notre vision des jeux pour enfants. Sans surprise, la folie Squid Game s'est imposée partout et, même dans nos traditions. Ainsi, si vous ne savez pas comment vous déguiser pour Halloween, sachez que la série est en tête des inspirations cette année.

Mais alors, où trouvez le costume parfait ? Le parisien a fait son enquête et notamment trouvé quelques petites pépites. Ainsi, vous pouvez vous offrir le costume complet pour la modique somme de 22,99 euros. Si vous ne souhaitez pas vous déguiser en candidat, pas de problème : le casque carré est à retrouver juste ICI pour 7 euros. Evidemment, les sites dédiés aux déguisements ont déjà quelques petits lots à proposer : c'est le cas ICI.

Si vous n'avez toujours pas vu la série évènement, on vous conseille vivement de vous y mettre... sans quoi, vous risquez d'être perdu(e) pour Halloween !