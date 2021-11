Squid Game, 5 leçons de vie inspirées par la série phénomène

Vous n'avez toujours pas vu Squid Game ? Le plus succès de l'histoire de l'histoire de Netflix n'attend plus que vous. Pour rappel, le show coréen reprend tous les codes de nos jeux d'enfants (en version bien plus cruelle) de façon à nous offrir une métaphore de la société. Autrement dit, vous en sortirez changé(e). Et justement, en plus de nous avoir donné quelques idées de costumes pour Halloween, Squid Game nous a (aussi) livré quelques leçons de vie. La preuve sur Instagram.

Ne pas aller plus vite que la musique, tout arrive à point qui sait attendre : beaucoup voudraient parfois brûler les étapes, pensant que plus vite ils iront, mieux ce sera. Sauf que, non ! Parfois, prendre son temps permet d'atteindre ses objectifs (de façon durable) - un peu comme le lièvre et la tortue.

Etre à l'écoute : ce n'est pas un réflexe et pourtant, cela en sauverait plus d'un. Se montrer à l'écoute des autres n'est pas une faiblesse - bien au contraire.

Avoir conscience de ses forces et jouer en équipe : jouer en solo ne vous apportera rien, sachez-le. Ayez conscience de vos forces et mettez-les à disposition d'une équipe. Ce que vous y gagnerez ? Vos propres faiblesses seront comblées.

Etre honnête : l'honnêteté paie toujours. Et puis, si vous n'y croyez pas, retenez un seul et unique mot : Karma.

Le succès n'a pas de timing : oui, c'est bancal. Mais le succès n'a ni règle, ni timing. Vous atteindrez le succès mais ne relâchez pas si cela ne rentre pas dans votre timing.

Peut-être que ces leçons vous inspireront et vous donneront envie de vous mettre à la série ! Squid Game est toujours dispo sur Netflix et c'est une bonne alternative aux traditionnels films de Noël si vous n'êtes pas fan du genre !