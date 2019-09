Spotr : L'application qui vous trouve les plus jolis spots à photographier

Vous rêvez de poster sur votre compte Instagram de jolies photographies issues des lieux dans lesquels vous vous rendez ? Nous avons peut-être la solution idéale pour vous. En effet, une application commence peu à peu à se faire connaître dans le petit monde des fans de réseaux sociaux : Spotr. Un nouveau concept inédit qui promet à ses utilisateurs de leur faire découvrir les lieux les plus beaux à photographier vers l'endroit où ils se trouvent. Dotées de nombreuses fonctionnalités, l'application peut même rechercher précisément un lieu présentant certaines caractéristiques en tapant des mots-clés très divers, que ce soit "rouge", "passerelle" ou encore "bambou". Pour le moment, Spotr liste des lieux dans six villes en tout : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Londres.