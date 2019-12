Spotify : Voici les artistes les plus streamés de la décennie !

Le 1er janvier 2020, c'est une nouvelle ère qui commencera ! Et alors que l'on s'apprête à laisser derrière nous le meilleur et le pire des années 2010, c'est aussi le moment idéal pour faire le bilan de cette décennie riche en émotions. Un retour en arrière que vient d'ailleurs de publier Spotify à travers un communiqué de presse éloquent. En effet, peu à peu remplacée par les plateformes de streaming, la vente physique ne joue désormais qu'un rôle mineur dans l'industrie musicale. D'où l'importance de savoir qui affole désormais ces géants de la musique aux centaines de millions d'abonnés. Voici donc les artistes les plus populaires sur Spotify ces dix dernières années...

Classement le plus attendu, celui de l'artiste le plus streamé (tous genres confondus) de la décennie revient à Drake, suivi de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande et Eminem. Côté féminin, c'est Ariana Grande qui décroche la première place suivie de Rihanna, Taylor Swift, Sia puis Beyoncé. Enfin, si l'on s'intéresse à la chanson la plus streamée de ces dix dernières années, c'est Shape Of You (Ed Sheeran) qui arrive en tête, suivi de One Dance (Drake feat. Kyla et WizKid), Rockstar (Post Malone feat. 21 Savage), Closer (The Chainsmokers feat. Halsey) et enfin Thinking Out Loud (Ed Sheeran).