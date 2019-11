Spotify va lancer sa propre cérémonie musicale en 2020 !

À l'heure où nous parlons, Spotify peut se vanter de compter pas moins de 113 millions d'abonnés mensuel. Un succès phénoménal qui en fait l'une des plateformes les plus populaires au monde. Il paraissait donc naturel que le géant suédois se lance un nouveau défi sous la forme d'une cérémonie de récompenses. L'occasion de nommer des gagnants selon le nombre d'écoutes de leurs sons ou encore selon les envies des utilisateurs. Les Spotify Awards auront donc lieu le 5 mars 2020 à Mexico City. Une ville qui n'a pas été choisie au hasard puisque c'est là-bas que se trouve le plus grand nombre d'utilisateurs. Quant à savoir qui sera primé, on ne possède pour l'instant que très peu d'informations. Toutefois, il paraît logique que des artistes tels que Camila Cabello, Ed Sheeran ou encore Post Malone soient récompensés... Mais on ne préfère pas se prononcer !

