Spotify lance son propre classement pour les singles et les albums !

Quelques mois après avoir lancé les Spotify Awards, le géant américain de musique à la demande dévoile désormais ses propres charts. Un projet ambitieux qui devrait notamment permettre de déterminer les albums et les morceaux les plus écoutés par le public. Pour l'occasion, Spotify a décidé de mettre en place quatre classements : deux pour les albums et deux pour les chansons, chacun ayant le droit à son top américain et mondial. Ces derniers seront disponibles tous les lundis sur le compte Twitter de la plateforme de streaming. En parallèle, nous pourrons également découvrir les nouveautés américaines et mondiales avec deux classements "Top 10 Debuts" qui se baseront sur la liste des nouveautés les plus populaires.

Introducing Spotify Weekly Charts ????A snapshot of what music fans are loving around the world, powered by @Spotify.Follow us for new updates every Monday #SpotifyCharts pic.twitter.com/lkkQWSNCGl — Spotify Charts (@spotifycharts) October 5, 2020

"Le nouveau et tout premier classement de Spotify mettra en avant la puissance des albums sur la plateforme, en soulignant l'art de créer un album complet, l'immense effort qui est souvent nécessaire, et la façon dont les albums connectent les fans du monde entier", peut-on lire dans le communiqué officiel. "Les albums sont des histoires, souvent très personnelles, que les artistes racontent à leur manière et nous voulons célébrer ces travaux artistiques d'amour". Une initiative qui devrait donc attirer l'attention des utilisateurs de la plateforme américaine et leur permettre de connaître les titres favoris du grand public.