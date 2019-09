Spotify : Découvrez le classement des titres les plus écoutés cet été

De la même manière que les films et les séries se regardent sur des sites tels que Netflix ou Disney+, la musique s'écoute désormais depuis les deux plateformes les plus importantes à savoir Deezer ou Spotify. Et d'ailleurs, le second vient de dévoiler les 20 tubes qui ont été le plus streamés cet été. Un bilan qui en a étonné certains mais qui demeure assez classique dans l'ensemble si l'on considère que les artistes les plus en vogue du moment y apparaissent. Jetons un coup d'oeil de plus près !

Parmi cette liste de 20 morceaux, Katy Perry arrive en fin de classement avec Never Really Over (18ème). Elle est donc battue par Lizzo (17ème) avec Truth Hurts, par Shawn Mendes (13ème) et son If I Can't Have You, par Post Malone (9ème et 10ème) avec Goodbyes et Sunflower. En 6ème position, Ed Sheeran en duo avec Khalid pour Beautiful People. On retrouve également le fameux Old Town Road (4ème) par Lil Nas X précédé de Billie Eilish avec Bad Guy (3ème). Enfin, en top du classement, c'est encore Ed Sheeran accompagné de Justin Bieber qui font des émules avec I Don't Care (2ème). Pourtant, les deux superstars ont été battus par Shawn Mendes et Camila Cabello avec leur Senorita qui a été écouté plus de 650 millions de fois.