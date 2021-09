Spoiler Koh Lanta est illégal, les vraies règles du Uno et les conseils pour réussir vos photos culinaires... Le récap' du Virgin Tonic !

"Depuis le début de la diffusion, des informations de nature diverse circulent sur les plateformes de discussion et les réseaux sociaux. Ces publications engendrent des injures auprès des aventuriers de la saison et ont pour seul objectif de détruire l’intérêt des téléspectateurs pour cette nouvelle édition", a annoncé un communiqué publié par ALP ce mercredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance interdisant les publications spoilant le contenu de l'émission. Par exemple, un ex-candidat de l'aventure (dont l'identité n'a pas été révélée) sera contraint de payé une amende de taille à la maison de production pour avoir dévoilé quelques informations concernant l'émission.

"Au terme de l’une des décisions de justice qui concerne un ancien aventurier, chaque nouvelle publication sera sanctionnée par une somme forfaitaire importante par infraction constatée", peut-on lire dans le communiqué. Selon le Parisien, la justice le contraint à payer une amende de 1000 euros dès qu'une information sera révélée. Et ce n'est pas tout, ALP précise que "pour les autres publications, dont la plupart sont anonymes, des procédures sont en cours" : "La justice ayant également ordonne´ aux plateformes de transmettre les données d’identification des comptes en question".

"Pour protéger ses aventuriers et son programme suivi chaque mardi par près de 5 millions de téléspectateurs, ALP "n'hésitera pas à faire appel à la justice aussi souvent que nécessaire", lit-on ainsi dans les colonnes de RTL.BE.

Si vous avez ne serait-ce qu'un compte sur un réseau social quel qu'il soit, alors vous avez forcément vu passer cette vidéo : Yannick, employé chez Mattel depuis six ans, a pris le temps de détailler les véritables règles du Uno pour Konbini... Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle !

"Il est ABSOLUMENT interdit d’enchainer les +2 au UNO"Yannick travaille chez Mattel et il te donne les vraies règles du UNO ! pic.twitter.com/R6beTJtfct — Konbini France (@KonbiniFr) September 17, 2021

Evidemment, tout le monde n'est pas d'accord : Thomas Pesquet en tête : "même dans l'espace on empile les +2", commentera t-il… on ne sait pas vous mais nous, maintenant, on a plus tant envie d'y jouer !

Vous voulez prendre de belles photos de vos plats pour mieux faire saliver vos potes sur Insta ? N'en dires pas plus, on a ce qu'il faut : deux photographes de cuisine, Laurent Rodriguez et Pauline Daniel ont ainsi donné quelques conseils pour réussir vos photos de plats.