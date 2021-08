Spider-Man No Way Home : Tobey Maguire de retour ?

Patience, Spider Man : No Way Home débarquera au cinéma en décembre prochain. Alors que la bande-annonce (explosive) teaser l'arrivée des Six Sinister dans le MCU, certains fans s'interrogent : ce nouveau film sera t-il (enfin) l'occasion de voir les trois Spider-Man de la franchise réunis ?

Cette réunion (rêvée) est depuis longtemps imaginée par les fans. Or, depuis quelques mois, les rumeurs veulent que Spider-Man : No Way Home soit le théâtre de ces retrouvailles : Déjà bien avant la publication de la bande-annonce (qui montre clairement le retour de Dr Octopus et du Bouffon Vert, le média Hollywood Reporter allait en ce sens. Ainsi, les trois Peter Parker se réuniraient dans ce film qui semble déjà plus impactant qu'Avengers Endgame. Notez également que Benedict Cumberbatch reprend son rôle de Dr Strange, qui, justement, pourrait être à l'origine de cette réunion : pour rappel, Strange a le pouvoir d'ouvrir les portes des différents univers Marvel...

Lors d'une interview accordée à The Illuminerdi, l'interprète de Julius Dell (JB Smoove), l'acteur a confié que Tobey Maguire serait l'acteur (interprète de Spider-Man) qu'il rêverait de voir à l'affiche aux côtés de Tom Holland. Pour certains fans (trop) enthousiastes, cette simple réponse fait office de confirmation. Malheureusement, ça n'est pas suffisant.. pour savoir si, oui ou non, ce que les fans appellent le Spider-verse deviendra réalité, il faudra patienter encore un peu...