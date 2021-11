Spider-Man No Way Home : Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland réunis dans le même film ?

Attention ! Si vous ne voulez rien savoir de ce que pourrait réserver Spider-Man : No Way Home, on vous conseille de ne surtout pas lire ce qui suit.

C'est probablement l'un des films Marvel (/Sony) les plus attendus : alors que Eternals cartonne au cinéma, les fans de la franchise n'attendent qu'une chose : le prochain volet des aventures de Spider-Man avec Tom Holland. Pour rappel, un poster publié récemment nous a d'ores et déjà confirmé que le bouffon vert serait de retour, tout comme comme le Dr Octopus (qui, vous le savez, furent les ennemis les plus redoutables du spidey incarné par Tobey Maguire). A partir de là, les spéculations sont allées bon train : était-ce une façon détournée d'annoncer le retour de l'acteur au sein de la franchise ? Les fans ont voulu y croire... et visiblement, ils ont eu raison.

Un cliché dévoilé récemment (à découvrir ICI) nous laisse penser que, peut-être, ce nouveau film nous donnerait le fameux Spider-Verse tant attendu : en effet, Tom Holland y apparait aux côtés de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. Les trois acteurs sont sur la même photo, côte à côte et semblent prêts à se lancer dans un combat.

Tobey Maguire de retour ?

Et ce n'est pas tout : malgré un démenti, l'acteur Charlie Cox (qui interprète Daredevil) est -lui aussi- apparu sur un cliché. Le Spider-verse deviendra t-il une réalité grâce aux pouvoirs de Dr Strange ? Spider-Man : No Way Home aura t-il le même impact qu'Avengers : Endgame ? Seul le temps le dira... pour rappel, le film sortira en salle le le 15 décembre 2021.