Spider-Man : No Way Home : Andrew Garfield a menti à tout le monde, y compris Emma Stone pendant le tournage

Souvenez-vous, en 2020, les fans du superhéros frémissaient à l'idée que, peut-être Tobey Maguire et Andrew Garfield (qui ont tous les deux interprété Spider-Man à l'écran) puissent faire une apparition dans le troisième volet des aventures de l'homme araignée, interprété par Tom Holland. A cette époque, imaginer ce "spider-verse" devenir réalité n'était que le résultat de rumeurs mais, force est de constater que tous les fans du monde entier en rêvaient.

En décembre dernier, Marvel Studios et Sony l'ont fait : Tobey Maguire et Andrew Garfield ont bel et bien rejoint le jeune Spidey interprété par Holland - le temps d'un combat d'anthologie. On ne vous fait pas un dessin : le secret fut si bien gardé que nombreux sont les fans qui ont hurlé dans les salles de ciné - d'ailleurs, Andrew Garfield et Tobey Maguire sont même allés voir le film incognito - histoire de voir eux-mêmes la réaction des fans.

Les deux acteurs ont bel et bien tenu le secret et ce malgré, les questions incessantes de la presse. Lors de son apparition dans le Podcast Happy Sad Confused, Andrew Garfield a d'ailleurs confié avoir menti à Emma Stone : "elle n'arrêtait de m'envoyer des messages", a t-il ainsi expliqué. "Elle me disait, 'est-ce que tu seras dans le prochain Spider-Man ?' et je répondais 'Je ne vois pas de quoi tu parles'".

Spider-Man : No Way Home

Cela a t-il suffit à calmer la curiosité de l'actrice (qui, d'ailleurs interprétait Gwen dans The Amazing Spider-Man) ? Evidemment que non : "Elle me répondait 'tais-toi. Dis le moi simplement'. Et je disais : "Je ne sais vraiment pas" - j'ai gardé le secret, même avec elle. Et puis, elle a vu le film. Elle m'a dit : "Tu es un c*nnard !"

Andrew Garfield a tenu sa langue et, pour le meilleur : Spider-Man : No Way Home a squatté la tête du box-office pendant un mois.