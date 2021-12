C'est probablement l'un des films les plus attendus de cette fin d'année : Marvel et Sony ont (de nouveau) unis leurs forces pour nous offrir Spider- Man : No Way Home et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ultime volet s'annonce explosif : tenez-vous bien, il se murmure que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient de retour, aux côtés des méchants iconiques tels que le bouffon vert. Bref, Spider-Man : No Way Home ne devrait laisser personne indifférent. Et la bonne nouvelle, c'est que visiblement, ce film ne sera pas le dernier pour Tom Holland. Explications.

"On se prépare à faire le prochain Spider-Man avec Tom Holland et Marvel", a ainsi confié la productrice Amy Pascal.

"Ce n’est pas le dernier film qu’on va faire avec Marvel et ce n’est pas le dernier Spider-Man. On se prépare à faire le prochain Spidey avec Tom Holland et Marvel. Il y a eu trois films, et maintenant on va se consacrer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. Marvel et Sony vont continuer à collaborer en tant que partenaires", poursuit-elle. De son côté, Tom Holland n'a pas (encore) confirmé son retour au sein de la franchise. Pour l'heure, difficile de savoir si Peter Parker sera au coeur des ces trois prochains films... il faudra faire preuve de patience avant d'en avoir plus mais, en attendant, Spider-Man : No Way Home devrait même tout le monde d'accord !