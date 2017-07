Spider-Man Homecoming, Valérian, Baby Driver... les films à voir cet été

L'été est généralement plus calme côté ciné en France mais c'est aussi l'un des moments privilégiés des distributeurs pour sortir leurs blockbusters. Pour tous ceux qui craignent le soleil et la chaleur et qui préfèrent passer les mois de juillet et d'août au frais dans les salles de cinéma, VirginRadio.fr pensent à vous ! Découvrez tous les films à ne pas manquer cet été du dernier volet des aventures de Spider Man au nouveau Christopher Nolan en passant par la grosse comédie américaine façon Mes Meilleures Amies et le dessin animé le plus drôle du moment. On commence ce mercredi 5 juillet avec la sortie de Moi, Moche et Méchant 3. Les Minions sont de retour pour une nouvelle aventure alors que Gru découvre qu'il a un frère jumeau maléfique du nom de Dru ! Côté voix françaises, Gad Elmaleh et Audrey Lamy sont à nouveau de la partie, et c'est Arié Elmaleh qui double Dru.

C'est l'un des films les plus attendus de l'année 2017, et il sera sur nos écrans dans sept petits jours. Spider Man Homecoming tissera sa toile le 12 juillet prochain dans les salles françaises, et on a hâte de découvrir ce nouveau reboot de la saga de l'homme araignée. Déjà aperçu dans le dernier volet de Captain America, le nouveau Peter Parker, joué par Tom Holland, promet de miser beaucoup plus sur l'humour que ses prédécesseurs et pour une fois il aura vraiment l'air d'un lycéen ! Côté mastodonte, on pourra également compter sur le nouveau Luc Besson : Valérian et la Cité des mille planètes. En adaptant une célèbre bande dessinée de science fiction avec Cara Delevingne et Dane DeHaan, le réalisateur pourrait s'offrir un succès aussi large qu'à l'époque du Cinquième Élément. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite puisqu'avec près de 200 millions d'euros budget, il va falloir faire du chiffre en salle !

Dans un style radicalement, deux chouchous de la critique seront à l'honneur cet été. Le premier c'est Dunkerque (ou Dunkirk pour les anglophones), le nouveau film de Christopher Nolan. Trois ans après Interstellar, le réalisateur quitte les étoiles pour se plonger dans la plus internationale des batailles françaises. Vue par le metteur en scène de The Dark Knight et Inception, la bataille de Dunkerque s'annonce exceptionnelle, à noter qu'Harry Styles y fera également ses débuts d'acteur ! Le 23 août, c'est Sofia Coppola qui sera de retour avec Les Proies, un film où elle continue de s'intéresser à des jeunes filles en fleur (dont Elle Fanning). L'histoire se déroule dans un pensionnat pour filles, dirigée par Nicole Kidman, en pleine guerre de Sécession. Kirsten Dunst est aussi de la partie, et lorsque la petite bande recueille un soldat blessé, les choses se compliquent. Un casting quatre étoiles et une réalisatrice qui sublime tout : banco !

La légèreté sera aussi de mise cet été avec # Pire Soirée. Scarlett Johansson joue une future mariée qui part en week-end à Miami pour son enterrement de vie de jeune fille. Mais aux côtés de Kate McKinnon, Ilana Glazer, Zoe Kravitz et Jillian Bell, les choses tournent vite au Very Bad Trip. Les jeunes femmes provoquent la mort d'un strip teaser, rendez-vous le 02/08 dans les salles pour découvrir si le film est aussi drôle que Mes Meilleures Amies et Bachelorette ! Les amateurs d'action déjantée seront quant à eux servi dès le 19 juillet avec le Baby Driver d'Edgar Wright. Le réalisateur culte du Dernier Pub avant la Fin du Monde et Hot Fuzz signe un film de braquage avec Ansel Elgort dans le rôle titre et qu'on annonce déjà comme le film le plus cool de l'été 2017 !

Et aussi : La Colle (19/07), La Planète des Singes Suprématie (02/08), Cars 3 (02/08), La Tour Sombre (09/08), Atomic Blonde (16/08), 120 Battements Par Minute (23/08), Seven Sisters (30/08)