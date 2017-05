Marvel poursuit le teasing intensif de son tout nouveau bébé, un reboot de la franchise Spider-Man. C'est la troisième fois que l'homme araignée voit ses aventures adaptées au cinéma après la première saga de Sam Raimi ( 3 films avec Tobey Maguire dans le rôle titre) et le premier reboot de Marc Webb ( 2 films avec Andrew Garfield en héros). Ce n'est en revanche pas la première fois que l'on peut voir Tom Holland (The Impossible, The Lost City of Z) dans le costume de Spider-Man, sa première apparition remonte à 2016 dans le film Captain America : Civil War. Il va falloir s'y habituer, désormais Spider-Man ressemble vraiment à un jeune lycéen et c'est Tony Stark/ Iron Man (Robert Downey Jr) qui lui sert de mentor !

Comme vous pouvez le constater dans cette nouvelle bande-annonce, Spider-Man : Homecoming devrait se différencier de ses prédecesseurs en misant beaucoup plus sur l'humour. De l'humour c'est aussi ce dont ont fait preuve les internautes ce mercredi 24 mai en découvrant l'affiche officielle du film. Les hashtags #Photoshopdisaster se sont multipliés sur Twitter pour se moquer de cette affiche un brin trop surchargée et kitchissime. Face au torrent de moqueries, on ne serait pas étonné que l'affiche ne soit pas conservée, ou tout du moins un minimum modifiée ! Pour découvrir Spider-Man : Homecoming, rendez-vous dans les salles obscures le 12 juillet 2017.