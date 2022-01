Spider-Man : Et si Kirsten Dunst reprenait son rôle de Mary Jane ?

S'il y a un film qui a marqué l'année précédente, c'est bien celui-ci : Spider-Man : No Way Home a littéralement squatté la tête des classements aux quatre coins du monde et ce, depuis sa sortie. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que le voeu le plus cher des fans de l'homme araignée à (enfin) été exaucé. Loin de nous l'idée de spoiler quoi que ce soit mais, si vous avez vu le film, alors vous avez conscience de son importance dans la suite de la narration made in Marvel. La bonne nouvelle, c'est que grâce à Spider-Man : No Way Home (et pas que, d'ailleurs), l'on sait maintenant que plusieurs univers parallèles co-existent... serait-ce une (bonne) excuse pour faire revenir quelques personnages aimés du grand public ? On aimerait le croire.

Alors que le Peter Parker incarné par Tom Holland a toujours été épaulé de "sa" MJ, vous n'êtes pas sans savoir que, quelque part dans le multiverse, Mary Jane, celle qui partage la vie du Peter joué par Tobey Maguire, vit quelque part... ce qui nous pousse à nous interroger : pourrait-elle faire une apparition dans les prochains films ? Si rien n'est encore officiellement signé du côté des studios, l'actrice, elle, serait partante : «Bien sûr que je le ferais. C'est évident. On m'a déjà posé cette question plusieurs fois. C'est tout vu, dit-elle dans un premier temps. C'était un rôle décisif pour ma carrière et ma vie.», a lancé Kirsten Dunst avec enthousiasme lors d'une interview accordée à People. Elle poursuit d'ailleurs : «Faire partie d'un tel patrimoine est vraiment cool, tout comme d'avoir été la première et d'être fan de Spider-Man. […] Le patrimoine engage la passion. C'est super de se passionner pour quelque chose. Nous faisons tous face à tellement de choses en ce moment.»

Kirsten Dunst dans Spider-Man

On ne va pas se mentir, voir cette MJ faire son grand retour dans la franchise serait un beau cadeau... ce qui nous laisse penser que, peut-être, Emma Stone (qui incarnait Gwen Stacy) pourrait l'imiter. S'il se murmure qu'un projet pourrait bien voir le jour avec l'actrice, rien n'est encore validé... bref, il faudra faire preuve de patience. En attendant, sachez que Spider-Man : No Way Home est toujours à l'affiche et qu'il vaut le coup d'oeil.