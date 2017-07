Spider-Man, Batman, Star Trek ... ces sagas qui ont connu plusieurs reboots au cinéma 

Ce mercredi 12 juillet l'homme araignée tissera de nouveau sa toile sur les écrans de cinéma français. Il ne s'agit pas d'une suite mais bien d'un reboot après la trilogie acclamée de Sam Raimi, avec Tobey Maguire, et les deux Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield, pas si géniaux de Marc Webb. Le film de Jon Watts marque une envie de dépoussiérer l'histoire de Spider-Man alors le premier film ne remonte qu'à 15 ans ! Cela permet surtout au super héros de rejoindre, enfin, l'univers cinématique Marvel. Spider-Man n'est cependant pas le seul film à avoir connu reboot sur reboot. Avant lui, Batman, King Kong, La Momie, La Planète des Singes et bien d'autres ont connu maintes adaptations en plusieurs volumes. Focus sur les plus emblématiques !

Batman a connu trois reboots en un peu plus de 50 ans de carrière cinématographique. Une histoire en dent de scie où le génie côtoie le gênant ! Les débuts de l'homme chauve-souris sur grand écran, en 1966, sont kitsch. Le film est adapté d'une série populaire diffusée à la même époque à la télé américaine. Il faudra attendre 23 ans avant qu'Hollywood n'ose se ré-attaquer au mythe Batman. C'est Tim Burton qui est à la réalisation avec Michael Keaton en acteur principal, deux films sortent, Batman (1989) et Batman Le Défi (1992). Gothique et torturé à souhait, les films sont un succès auprès de la critique et du box office mais Warner les trouve trop sombre. Trois ans plus tard une autre direction est prise, plus légère, avec Joel Schumacher pour Batman Forever (1995). C'est Val Kilmer qui se glisse dans le costume de Batman et le tournage se passe très mal, le réalisateur accuse l'acteur d'être trop capricieux. C'est donc George Clooney qui le remplace dans Batman & Robin, pour ce qui est le pire film de la saga jusqu'ici. Huit ans passeront avant que Warner accepte de redonner vie à Batman. En choisissant Christopher Nolan, les studios ont fait un excellent choix. Batman Beggins (2005), The Dark Knight (2008) et The Dark Knight Rises (2012) forment la trilogie préférée des fans du chevalier noir. Quatre ans plus tard, Batman connait un reboot au sein du DC Extended Universe, Ben Affleck l'interprète dans Batman vs Superman L'Aube de la Justice mais le film ne convainc pas tout à fait, on le reverra dans Justice League en novembre prochain mais surtout dans The Batman, film solo qui entrera en production en 2018. Il lui faudra faire mieux que Christopher Nolan, ce qui s'annonce pour le moment plutôt compliqué !

DC Entertainment et Warner Bros ont un autre super-héros dont ils aiment rebooter les aventures et qui portent lui aussi le collant ! Vous aurez reconnu Superman qui a lui aussi eu droit à trois reboots depuis le début de son apparition sur le grand écran en 1948. La plus iconique des sagas a duré près de dix ans (1978-1987) avec quatre films dont Christopher Reeve était le héros. Mais les deux derniers films ne remportent pas le succès escompté et la saga est mise en sommeil pendant presque vingt ans. Superman Returns, reboot réalisé par Bryan Singer et avec Brandon Routh dans le rôle titre, est une sorte de suite hommage aux deux premiers Superman. Warner n'est pas convaincu et lance un énième reboot des aventures du kriptonien en 2013 avec Man Of Steel (2013) avec Henry Cavill dans le rôle titre. Le film de Zach Snyder reçoit un accueil mitigé de la critique mais au niveau du box office tous les voyants sont au vert, jamais un film Superman n'aura engrangé autant de recettes. On retrouve donc le super héros trois ans plus tard pour Batman vs Superman, et il sera également de la partie pour Justice League. Un film mettant en scène le héros de manière indépendante serait également en cours de préparation.

La Planète des Singes a la particularité comme Batman et Superman d'être d'abord une adaptation. C'est le roman éponyme (1963) du français Pierre Boulle qui a tapé dans l’œil d'Hollywood cette fois ci. En 1968 le film sort ,avec Charlton Heston dans le rôle du héros, et c'est un joli succès public qui aura droit à quatre suites (de 1970 à 1973). En 2001, c'est Tim Burton qui adapte cette histoire de singes qui ont pris le pouvoir sur la Terre. Le film est un succès commercial mais la Fox ne lui donne pas suite et préfère rebooter la saga. En 2011 sort La Planète des Singes Origine, un film dont les prémisses sont similaires au quatrième volet de la saga des années 70 et qui s'intéresse à la naissance de la future Planète des Singes. Le film a eu une suite en 2014, La Planète des Singes : L'affrontement, et le troisième volet de ce reboot sera dans les salles françaises le 2 août prochain. La star de cette nouvelle saga n'est pas un être humain mais le singe César, joué en motion capture par Andy Serkis. Le film sortira ce week-end aux Etats-Unis, la Fox mise sur un succès qui permettrait au film de connaître une nouvelle suite !

Les Tortues Ninja ont déjà connu de nombreuses vies. La trilogie originale débute en 1990 avec Teenage Mutant Ninja Turtles, si les critiques trouvent le film un brin ringard, le public l'apprécie beaucoup, tout comme ses deux suites. En 2007, le film TMNT change le ton avec une réalisation à 100% en image de synthèses. L'action du film est indépendante des trois premiers films. Il faudra attendre 7 ans pour que la saga soit rebootée par la société de production de Michael Bay. Intitulée Teenage Mutant Ninja Turtles le reboot mêle de nouveau prises de vues réelles et images de synthèses. Si les critiques trouvent cette nouvelle adaptation ratée, les chiffres du box office sont bons et la saga est relancée. En 2016 sort Ninja Turtles 2 mais bien que les acteurs aient tout signé pour trois films, la saga devrait s'arrêter après ce deuxième volet dont les recettes ont baissé de moitié ! Jusqu'au prochain reboot ?

Le cas de Star Trek est un peu plus particulier. La saga a été lancée en 1966 avec la célèbre série mettant en scène William Shatner dans le rôle de Kirk et Leonard Nimoy dans le rôle de Spock. Elle n'aura que trois saisons car le succès n'est pas au rendez-vous, il faudra attendre les années 70 lors de ses rediffusions pour qu'elle connaisse un succès retentissant. Ce n'est donc qu'en 1979 que sort le premier film de la franchise Star Trek avec les acteurs de la série d'origine, le film aura cinq suites, sorties entre 1982 et 1991. De 1987 à 1994, CBS relance Star Trek avec la série La Nouvelle Génération. L'histoire se passe 100 ans après les événements de la série originale, en 1994 les aventures du commandant Picard ( Patrick Stewart) sont donc transposées sur grand écran pour quatre films. Star Trek connaîtra trois autres saga télévisées (1993 à 2005) mais après les échecs des neuvième et dixième films de la série, la Paramount décide de rebooter son space opera et d'en confier la réalisation à JJ Abrams. En 2009 sort ainsi Star Trek, un reboot qui met en scène les personnages de la série originale ( Spock, Kirk) et fonctionne comme une sorte de prequel alors que nos héros entrent en formation chez Starfleet. Le nouveau casting réunit Chris Pine (Kirk), Zachary Quinto (Spock) et Leonard Nimoy fait aussi une apparition dans les deux premiers films. En 2013 sort Star Trek Into Darkness, toujours réalisé par Abrams avant que Justin Lin ne prenne la main en 2016 pour Star Trek Sans Limite. Les acteurs ont resigné pour un nouveau film et on ne serait pas étonné que la saga connaisse un nouveau reboot d'ici quelques années car Hollywood rien ne se créé tout se transforme !