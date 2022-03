Spider-Man : Andrew Garfield aura t-il son troisième volet ?

Voir les trois interprètes de l'homme araignée se retrouver ensemble au cinéma, le monde entier en rêvait. Lors de la sortie de Spider-Man : No Way Home en décembre dernier, nombreux sont les fans qui se sont rués dans les salles pour voir si, oui non, les studios Marvel ainsi que Sony allaient exaucer leurs prières. Et, la réponse est oui : Tobey Maguire et Andrew Garfield ont ainsi rejoint Tom Holland, le temps d'un combat d'anthologie qui les a opposés à tous les ennemis du Super-héros.

Evidemment, ce film (qui a notamment battu des records au box-office, surpassant ainsi Avengers : Endgame) pourrait bien donner quelques idées aux Studios Marvel pour la suite. Alors qu'ils se murmurent que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient revenir au sein de la franchise dans les années à venir, nombreux sont les fans qui espèrent voir Andrew Garfield avoir (enfin) droit à son troisième volet solo. Lors des Screen Actors Guild Awards, l'acteur a ainsi déclaré qu'il n'avait "aucune intention" de revêtir le costume pour la quatrième fois... avant d'ajouter « ne jamais dire jamais ». Rappelons qu'avant la sortie de No Way Home, Garfield clamait à qui voulait bien l'entendre qu'il ne serait pas dans le film : « Tout le monde va me traiter de menteur pour le reste de ma vie. Je suis le garçon qui a crié au loup », a t-il ainsi déclaré en repensant à cette période.

Andrew Garfield de nouveau Spider-Man ?

« C’est un personnage qui sera toujours si important et si beau pour moi (…) Je pense que s’il y a un moyen, parce que c’est de cela qu’il s’agit, c’est de servir le plus grand bien au service de ses semblables, au service de l’humanité et de toute vie (…) Je suis très ouvert, mais il faudrait que ce soit très, très spécial. Il faudrait que ce soit vraiment significatif, amusant et joyeux comme l’était No Way Home », a ainsi déclaré l'acteur à Entertainment Tonight...

Alors que le second volet de Dr Strange semble explorer ce que le MCU appelle le "Multiverse", il n'est peut-être pas exclu que l'on retrouve (un jour) Andrew Garfield dans son costume.