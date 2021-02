Spider-Man 3 dévoile son titre après une phase de teasing

C'est l'un des films Marvel les plus attendus par les fans : Spider-Man 3 devrait sortir sur nos écrans au mois de décembre prochain (du moins, si la crise sanitaire le permet) et la bonne nouvelle, c'est que son titre est (enfin) connu du public : après une légère phase de teasing (où les acteurs se sont amusés à poster de faux noms), le véritable titre du film a été dévoilé : le troisième volet des aventures de l'homme-araignée incarné par Tom Holland s'intitule donc Spider-Man : No Way Home.

"Tellement enthousiaste de vous annoncer le titre du prochain Spider-Man. J'ai hâte que vous voyez ce que nous avons fait", a ainsi commenté Tom Holland depuis Atlanta (où se déroule le tournage du film).

Impatients, les fans attendent surtout de voir si, oui ou non, les précédents acteurs ayant prêté leurs traits à Spider-Man (Tobey Maguire et Andrew Garfield) feront une apparition : "Ce serait incroyable qu'ils le fassent", avait confié Holland. "On ne m'a rien dit et je suis Spider-Man, j'ai lu le script du début à la fin alors ce serait un miracle qu'ils aient parvenu à me le cacher".

Verra t-on ce que les fans appellent le "Spider-verse" prendre forme sur grand écran ? Réponse en décembre...